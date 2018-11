Piñera se reunió con profesoras asaltadas el día en que murió Camilo Catrillanca

En el marco de su visita a la Región de La Araucanía, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, se reunió con las profesoras que fueron víctimas del robo de automoviles que motivó el operativo policial que terminó con la muerte del comunero mapuche, Camilo Catrillanca.

Según expresó en su punto de prensa, el Mandatario aseguró que buscaba reunirse "con todas las víctimas", indicando que, además de ellas, hay miles en la región.

Además, antes, durante y después de la reunión, una serie de grupos se manifestaron por la presencia de Piñera. Grupos a favor y en contra se enfrentaron, dejándose escuchar gritos de "asesino".



"Es una provocación a la familia porque ellos solicitaron que el Presidente no viniera. A pesar de eso es más provocación que viniera a Angol. No está escuchando a las comunidades, hace lo que le parece, no escucha las demandas de todos los jóvenes que se están manifestando", dijeron.



Por otro lado, Jorge Luchsinger, hijo del matrimonio Luchsinger-Mackay, manifestó que a pesar de la tragedia con Catrillanca, no se puede echar abajo el plan que ha establecido el Gobierno.



"Hay que mantener las confianzas y el plan espero que siga adelante, en especial para un grupo que yo represento como lo son las víctimas", dijo.