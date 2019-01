Piñera respalda a Chadwick y asegura que acusación constitucional sería 'injusta'

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, salió nuevamente a respaldar la gestión del ministro del Interior, Andrés Chadwick, y argumentó con varios puntos que una acusación constitucional en su contra no sería legítimo.



Durante una conferencia de prensa en donde no aceptó preguntas, el mandatario expresó que el titular "ha cumplido y ha hecho cumplir siempre la Constitución y la Ley", y que "todos sus dichos y actuaciones han estado orientados a promover la búsqueda de la verdad y la justicia en el lamentable y condenable homicidio de Camilo Catrillanca".



Piñera recordó que apenas se supo el resultado del operativo, acordó junto al ministro "no validar ni avalar las versiones iniciales de Carabineros y entregar toda la información posible, y en forma completa y urgente a la Fiscalía, para que esta pudiera investigar la verdad de los hechos con la mayor rapidez y profundidad".



El Presidente también recalcó que al día siguiente de los hechos, el titular de Interior solicitó la designación de un fiscal especial de dedicación exclusiva y se presentaron las querellas criminales contra todos los que resulten responsables, así como también se ocupó de que se tomaran las medidas disciplinarias y administrativas que correspondían no solo contra los cuatro oficiales involucrados, sino que también a coroneles y generales.



Frente a esto, para Piñera "no existe fundamento alguno para una acusación constitucional contra el ministro, ni en las causales que establece la propia Constitución, ni en los dichos y actos del ministro, que siempre se apegaron estrictamente a sus obligaciones constitucionales y legales y siempre colaboró con la búsqueda de la verdad y la investigación de la Fiscalía".



El mandatario dijo que frente a esto, espera que los diputados no inicien un proceso de acusación constitucional que, a su parecer, sería "evidentemente injusto" y "significaría un uso inadecuado de este instrumento constitucional".