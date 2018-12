Piñera por Pacto Migratorio: 'Sus objetivos y contenido incentivan la migración irregular'

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, justificó la decisión de marginar al país de sumarse al Pacto Migratorio de la ONU, explicando que el texto contradice algunos principios y objetivos de la política de migración local.



Al respecto, el mandatario consideró que si bien "el pacto no es legalmente vinculante, sus objetivos y contenido incentivan la migración irregular".



Piñera comentó que "Chile siempre ha reconocido la importancia de la colaboración a nivel internacional, especialmente en desafíos importantes como las migraciones", pero que el documento "restringe nuestra soberanía y puede perjudicar al país en eventuales juicios internacionales".



La máxima autoridad del país sostuvo que la idea es evitar el arriba de quienes no vienen a aportar, por lo que el pacto "no nos parece conveniente de suscribir, ya que dificulta el proceso de poner orden en la casa en materia de migraciones".