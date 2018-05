Piñera por crimen en La Reina: Les pregunto a los jueces si se sienten responsables

El presidente Sebastián Piñera criticó al Poder Judicial por el asesinato de una mujer en La Reina, cometido por un joven de 18 años que contaba con más de 20 detenciones durante su niñez y adolescencia.

"Yo les pregunto a los jueces que dejaron en libertad a ese joven si se sienten responsables", dijo el mandatario en el programa Llegó tu hora.

Piñera también se refirió a los dichos del ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien afirmó que los jueces no tienen "excusas" para no condenar al implicado en el crimen.

"El ministro Chadwick refleja la indignación que sentimos todos los chilenos cuando vemos que todos los días los mismos delincuentes son tomados presos y dejados en libertad y vuelven a delinquir y siguen matando gente", dijo.

El jefe del Ejecutivo afirmó que es necesario un mejor trabajo entre policías, fiscales y jueces "para que no se sigan echando la culpa unos a otros. El fiscal dice 'la policía no me trajo las pruebas', el juez dice 'el fiscal no me trajo un buen caso' y por eso el caso que me mencionan, 21 arrestos, yo les pregunto a los jueces que dejaron en libertad a ese joven qué sienten, si se sienten en alguna forma responsables de la pérdida de la vida de una mujer de 63 años que fue apuñalada".