Piñera: 'La pelea permanente no conduce a ninguna parte'

Sebastián Piñera pidió a los chilenos "no caer en los cantos de sirena de la división", luego de la polémica generada entre la oposición y la derecha por el resurgir del “pinochetismo” en los partidos oficialistas.

"Quiero pedirle a todos mis compatriotas que hagamos un enorme esfuerzo por no caer a los cantos de sirena de la división, del conflicto, de la pelea permanente que no conduce a ninguna parte", dijo el presidente, durante la inauguración del Espigón C del Aeropuerto Internacional de Santiago, parte de los trabajos de ampliación.

"Que cada uno, desde su propia trinchera, con sus propios puntos de vista, comprenda que el proyecto de un Chile desarrollado es un proyecto para todos, para el Gobierno, para la oposición, para el norte, para el sur, para los hombres, para las mujeres y la mejor forma de garantizar que vamos a llegar a buen puerto es unir nuestras fuerzas", agregó.

Las obras inauguradas por Piñera representan un 10 % del total del proyecto, aportando con cinco puentes dobles donde circularán 13.052 pasajeros diarios.