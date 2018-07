Piñera defiende a Varela: "Prefiero quedarme con el fondo"

Sebastián Piñera prefirió quedarse “con el fondo” de las declaraciones del ministro de Educación, Gerardo Varela, quién se preguntó por qué los colegios no hacían bingos para reparar sus problemas de infraestructura en vez de acudir siempre al Mineduc.

"Uno puede compartir o no compartir las formas, yo prefiero quedarme con el fondo. El fondo es muy simple. Nuestro compromiso como Gobierno es hacer la gran revolución pendiente en materia educacional", dijo el mandatario.

Durante la celebración del décimo aniversario de Enseña Chile, Varela cuestionó que los colegios busquen ayuda en el ministerio de Educación para solucionar sus problemas de infraestructura.

El ministro de Educación, Gerardo Varela, criticó a los colegios que solicitan la ayuda de su cartera para reparar problemas de infraestructura. "Y yo me pregunto, ¿y por qué no hacen un bingo? ¿Por qué desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio? Son los riesgos del asistencialismo. La gente no se hace cargo de sus problemas, sino que quiere que el resto lo haga", dijo.

Luego, lamentó que la frase se leyera de manera literal y no se interpretara como una invitación a plantear "soluciones locales a problemas locales", dijo.

"Si se han malinterpretado las palabras, las cambio. Sí tenemos un problema en infraestructura, el Estado no se las puede solo. Es un trabajo que tenemos que hacer todos", agregó.