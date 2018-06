Pertubador audio de menor asesinada junto a su madre: "Yo aprendí lo que es el amor propio"

Gabriela Strahalm, ADN

En prisión preventiva quedó Fabián Cáceres Aravena (18), autor confeso de los asesinatos de Carolina Donoso (53) y su hija G. A. (17), cuyos cuerpos fueron encontrados el martes al interior de su domicilio en la comuna de Maipú.

La audiencia se llevó a cabo en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, donde el Ministerio Público formalizó al detenido por cuasidelito de homicidio con alevosía en el caso de la madre, y homicidio con violación de la menor.

Por dichos cargos, el tribunal decretó la medida cautelar en contra de Cáceres, quien permanecerá privado de libertad durante los 60 días de investigación.





En la audiencia, la Fiscalía Occidente presentó un impactante audio que G. A. -prima del actor Daniel Alcaíno- le había enviado a sus amigas, contando lo que sufría.

"Le dije que no quería estar más con él, quería carreterar tranquila, con otra gente (...) Paulette me dijo vas a tener que llamar a los pacos", se alcanza a apreciar.

Agrega a sus amigas que "ya no lo podía seguir esperando (...) Cuando lo eché de la casa me dijo que me iba a doler, puso el puño y lo eché de la casa".

"La gente se va alejando de ti (...) Me tuve que quedar sola para darme cuenta (...) Mi mamá me dijo", confesaba G. A. "Yo aprendí lo que es el amor propio y no le voy a aguantar que me haga eso, ya ni siquiera es como mi pareja", cerraba.