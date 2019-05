Pepe Auth aseguró que Piñera le confesó que él no tomó la decisión de que sus hijos viajaran a China

El diputado Pepe Auth, quien participó de la delegación presidencial a China, entregó detalles de la presencia de dos hijos de Sebastián Piñera en el viaje.

Según el parlamentario, cuando notó que Sebastián y Cristóbal Piñera Morel irían con ellos, se “sorprendió, pero tampoco negativamente”, pero no le “pareció que rompía una tradición”.

Sin embargo, su impresión cambió cuando vio a los vástagos participar de una reunión con representantes de la industria tecnológica china.

"Entramos a la reunión con una decena de empresa hitech, de robótica, electromovilidad, puras empresas de punta, entonces en eso está sentado el Presidente, las empresas, está (Jaime) Quintana, el presidente del Senado al lado mío, yo como presidente de la cámara al lado de él, (…) pero luego me doy cuenta que están los chicos Piñera, Sebastián y Cristóbal, y comentamos con Quintana ‘ah este es un cagazo’”, dijo en Radio Universo.





"El Presidente, en la actividad siguiente, se da vuelta y me dice: 'te quiero decir Pepe que esa decisión no estaba en agenda, no la tome yo'", agregó Auth, y afirmó que Piñera también le comentó que sus hijas también habían pedido ir a China, pero que a "él le pareció mucho llevar a los hijos y las hijas".

Según Auth, cuando el presidente le confesó que él no había tomado la decisión, "yo subentiendo y de manera bastante explícita entonces, que él entendió que la decisión había sido equivocada".

"Fue una decisión del grupo cercano, que no es el Presidente y no soy yo el que va a indicar con el dedo", dijo.

"En el avión nos vinimos conversando. Este tema estaba en el rostro del Presidente, una cierta pesadumbre porque tenía consciencia absoluta que había empañado una visita exitosísima", cerró.