PDI indaga denuncia de intento de secuestro y amenaza de muerte contra trabajador de Valparaíso

La Policía De Investigaciones (PDI) comenzó las indagaciones por la denuncia interpuesta por el dirigente del Sindicato Uniport de Valparaíso, Francisco Báez. El trabajador aseguró que tres sujetos intentaron secuestrarlo y luego lo amenazaron de muerte, en medio de las movilizaciones que desarrollaban en la ciudad.

"Me encuentro con un automóvil, del que se bajan tres sujetos. Me agarran de la mochila y me azotan contra el auto. Me reducen rápidamente y entre el forcejeo a uno de los tipos yo le logro pegar una patada, por lo cual el hombre saca un arma", relata Báez.

El dirigente sindical agregó que "me dice te vengo a entregar un mensaje: 'termina güeón con el paro, porque ya tenemos listo el hoyo para enterrarte y hacerte desaparecer'. Ellos se procuparon muy bien de que escuchara muy bien el mensaje".

La Unión Portuaria de Chile aseguró en un comunicado que los hechos se produjeron este jueves a las 7:00 horas y que "la gente salió a mirar" lo que ocurría con el dirigente. La organización precisa que interpusieron una denuncia ante la Fiscalía.