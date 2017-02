PDI envío a Interpol francesa declaración del sospechoso de la desaparición de joven japonesa

La Policía de Investigaciones envío a Francia una declaración voluntaria dada por Nicolás Zepeda, el chileno sospechoso por la desaparición de la japonesa, Narumi Kurosaky, en Francia. Un escrito que fue otorgado el pasado 29 de diciembre de 2016.



En él, se detalla la relación que tuvo con la oriental, en un documento que fue procesado hacia la oficina de la Interpol en París, para que así fuese entregado al equipo investigativo del caso.



En la declaración se revela, entre otras cosas, que Zepeda sí se reunión con Narumi el 4 de diciembre, jornada en la que desapareció la japonesa. Aquella vez, el sospechoso señaló que además de tener una cita en un restaurante, tuvieron relaciones en el domicilio de ella, instancia en la que “me contó que tenía una relación.



Con respecto a cuándo terminaron, el chileno señala que “estuvo ligado a un desgaste de la relación, dada la distancia. Habíamos vivido durante el 2015 un distanciamiento y relación a distancia dado que volví a Chile a terminar mis estudios, y el intercambio de Narumi en Francia catapultó situaciones incómodas para los dos que terminaron por agotar los recursos para mantener una relación”.

Esta es la declaración completa de Nicolás Zepeda:

Yo, Nicolás Humberto Zepeda Contreras, chileno, nacido el 11 de diciembre de 1990. Declaró lo siguiente:

A raíz del caso de la ciudadana japonesa Narumi Kurosaki, quien fuese mi pareja por 19 meses y 16 días, desde el sábado 21 de febrero de 2015 hasta el jueves 6 de Octubre de 2016, declaró voluntariamente que

-Conocí a Narumi en octubre de 2015, a raíz de una fiesta de una organización para la interacción de japoneses y extranjeros llamada TISA. esto en el marco de un intercambio estudiantil del que fui parte desde abril de 2014 a abril de 2015, en el cual fui estudiante extranjero en la Universidad de Tsukuba, Japón. Narumi es parte de ella, y yo me desempeñé como DJ en esa organización por variados meses, inclusive el 7 de octubre del presente año.

-El presente año, desde el 12 de abril al 9 de octubre, y contando recientemente con mi licenciatura en Ciencias de la Administración de Empresas de la Universidad de Chile, me desplacé a Japón a buscar una oportunidad de trabajo, pasar tiempo con Narumi -mi pareja en ese entonces - y aprender japonés. Finalmente, y habiendo tomado cursos de japonés y estudiado, no encontré una oferta laboral que me satisfaciera, pues era en áreas que si bien podia desempeñar, no eran mi pasión. En ellas, me estoy actualmente desempeñando en Chile, relacionadas con Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento.

-El término de la relación estuvo ligado a un desgaste de la relación, dada la distancia. Habíamos vivido durante el 2015 un distanciamiento y relación a distancia dado que volví a Chile a terminar mis estudios, y el intercambio de Narumi en Francia catapultó situaciones incómodas para los dos que terminaron por agotar los recursos para mantener una relación.

-El día 28 de noviembre, tomé un vuelo con destino a Madrid, España, y posteriormente al día siguiente a Ginebra, Suiza con el objeto de conocer universidad europeas para desarrollar mi postgrado. Mi plan era visitar a mi primo que vive en Barcelona, dada una invitación que me hizo a través de Skype con fecha 11 de noviembre de visitarlo. La longitud de la estadía estaba supeditada a volver a desempeñarme en mis labores académicas, terminar cursos y ayudantías en la Universidad de Chile, así como otros compromisos personas. El vuelo de vuelta a Santiago de Chile fue realizado desde Ginebra, Suiza. En mi primera etapa a Madrid el 12 de diciembre y esa misma noche al destino final.

-Desde el término de la relación, acordamos con Narumi no comunicarnos por los medios a los que estábamos acostumbrados. Yo personalmente, bloqueeé sus mensajes pero descuidé de bloquear sus correos.

-Narumi durante nuestra relación, me había contado sobre esta zona en Francia, y me contó cómo valía la pena visitarla eventualmente. Yo nunca me convencí de que valiera la pena, pero sí pude tener una mejor idea de los atractivos de la región de Franco-Condado.

El día que aterricé en Madrid, pude constatar que Narumi me había enviado un correo extraño. Señalándome:

"OMG, you really were terrible (Dios mío, realmente estuviste terrible), I regret to having you (me arrepiento de haberte tenido).

Contesté el correo aseverando: I'm sorry you feel that way. But I hope you can realize that the hate don't take anybody, anywhere. Just love can build things (lamento que te sientas así. Pero espero que puedas darte cuenta de que el odio no lleva a ninguna parte, sólo el amor puede construir cosas).

-Dada esa situación, y tomando en cuenta que estaba consciente de los atractivos de la región, y también de que me encontraba geográficamente cerca, decidí moverme hacia Francia en tren para conocer la región de Franco-Condado. De genuina preocupación, también pensé en la posibilidad de encontrarme con Narumi para ponernos amistosamente al tanto de nuestras vidas. Nuestro término de la relación no fue abrupto sino que consensuado, de manera que no era extraño verlo así. También, Narumi siempre gustó de mis detalles y el esfuerzo que ponía por mostrar mi interés por su bienestar

-Finalmente, nos encontramos el día domingo 4 de diciembre por la tarde una vez ella llegado a su domicilio. Sorprendida, y llorando nos abrazamos y le conté cual era la razón de mi visita a Europa. Luego de eso, nos dirigimos a un restaurante en Ornans que también funciona como hotel,y donde me había hospedado esa semana. La razón fue encontrar un restaurant de comida francesa que estuviera abierto un domingo, día en que en Besancon está todo cerrado.

-Habiendo comido y brindado, nos dimos cuenta de que mucho cariño y afecto se mantenía entre nosotros. En esa lid, Narumi me propuso volver a su dormitorio aintimar.

-Una vez vuelto a su domicilio, le pedí ocupar su ducha pues había sido un largo día, seguimos conversando, y finalmente por alrededor de dos horas y media intimamos. En esta oportunidad, Narumi se mostró muy receptiva y compenetrada en el acto, y prueba de ello fueron gemidos que vociferó. Terminado el acto, Narumi se mostró muy culpable. Me contó que tenía una relación. Tuvo una crisis de págino, pues vio que había sido infiel en su relación actual, pero dada la exposición de verme de nuevo, todavía tenía afectos por mí. Sin más y por la madrugada, me pidió que me retirara para poder estar tranquila, y que hablaríamos al día siguiente pues me mostraría la ciudad personalmente. Yo me retiré por la salida inmediatamente disponible al frente de la puerta de su cuarto, la cual es una salida de emergencia. Al estar por fuera del edificio, y torpemente, revisando mi celular antes de comenzar a caminar, se me resbaló en celular hacia un arbusto, y en mi intento por buscarlo terminé saliendo por ahí en vez de las escaleras que dan a la calle interior.

-Pensativo, caminé hacia el centro esperando que Narumi me contactara, cuestión que no sucedió más.