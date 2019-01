Paula Flores y el transporte público: 'Se han tomado muchísimas acciones para mejorar los servicios'

Paula Flores, Jefa de Programas de Fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, habló con Ciudadano ADN sobre las infracciones de los buses interurbanos, el Transantiago y el proyecto no resuelto sobre la discusión de los Uber y Taxis.

Desde 2012, se creó un ranking de fiscalizaciones en donde se realiza una lista de las distintas empresas con su respectiva infracción y evaluación. "En esta área no había nada de información y hoy lo único que hay es esta lista porque las empresas no han aprendido a publicar su información, no es como en el campo aéreo donde sabemos cuánto sale, cuántos pasajeros viajan, etcétera", comentó.



Cómo funciona

En la página fiscalización.cl también se puede ver "cuántos tienen cinturón de seguridad y cómo ha evolucionado en el tiempo. Cuando partimos la tasa de buses con cinturon se seguridad, no llegaba al 39% y ahora estamos en 80%, es decir que las empresas, una vez que se vieron expuestos a esta evaluación, que era pública y que todos podían opinar, dio buenos resultados", reveló.

En segundo lugar, se hizo con la intención de que al momento de comprar el pasaje, se hiciera de forma informada y, por último, premiar a las empresas con mejor desempeño, las que tienen una tasa de inflación más baja porque se preocupan de tener los buses en buenas condiciones", dijo.

En Chile, el factor humano en el transporte es uno de los mayores responsables de las muertes en Chile, más que por las enfermedades. "Es un tema que nosotros tenemos como principal prioridad sobre cómo avanzar en temas de seguridad e inculcar esto en los conductores. En el caso de los buses interurbanos, los inspectores del Ministerio de Transportes se preocupan de que cada chofer que sale a iniciar su trabajo, esté habilitado", explicó.

Agregó que "si hay un viaje de más de cinco horas, el bus debe salir con dos conductores. Esto ha estado muy presente en nuestra campaña, 'exija un viaje seguro' en buses interurbanos. Aquí enseñamos a la gente cómo reclamar y hacer valer sus derechos. Por ejemplo, si uno lleva en el equipaje valores por más de $200.000, uno va a la oficina de venta de pasajes y hace la declaración. En caso de que esa maleta se pierda, la empresa le devolverá $500.000. Pero si se pierde y no se declaró, le devolverá sólo los $200.000".



Las Apps de transportes

El proyecto de ley que busca regular las plataformas de servicios de transportes como Uber o Cabify, ya se aprobó en la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados y, actualmente, está en tramitación en la Comisión de Hacienda.

Al respecto, la Jefa de Transportes se refirió a que se han preocupado de que esto tenga una mayor urgencia. "Hoy es un servicio que no está autorizado por el Ministerio de Transportes. Hay varias cosas que tiene que ver con la seguridad, como los conductores con licencias clase B o los que no tienen los seguros que corresponde. Nuestra misión es resguardar la seguridad de las personas".

A su vez, mencionó que las fiscalizaciones sí se están realizando y dando efectividad. "En el caso particular de estas empresas, nosotros las controlamos y siempre, cada vez que las pillamos, se les cursa la infracción y se les saca de circulación. Pero también nos preocupamos mucho de que los taxis cumplan con tener toda su documentación al día, el taxímetro funcionando sin estar adulterado".

Por último, Flores llamó a los ciudadanos a denunciar las malas prácticas. "Nos gusta mucho que la gente exija sus derechos y, si no lo quiere hacer directo con la empresa, hágalo en la página. Ahí hay un banner que se llama 'Control Ciudadano', tiene que explicar lo que le pasó, para así poder fiscalizar y ver lo que pasó. Si tenemos que pasar una infracción, lo vamos a pasar", finalizó.