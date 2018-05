Patricio Hales rechaza denuncias de abuso sexual

Patricio Hales, exdiputado y exembajador, rechazó la acusación de abuso sexual hecha por María Eugenia Soto, que cuidó a su madre en la casa donde vivía Hales con María de los Ángeles Swinburn, su esposa.

La denuncia de Soto fue respaldada en el proceso por Elisa García-Huidobro, hija de su esposa, quien reveló que también fue abusado por el exdiputado.

Los hechos se conocieron cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores abrió un sumario con el entonces embajador por una denuncia de acoso sexual y laboral de la masajista Carolina Cosmelli. "El supuesto acoso sexual fue desestimado de plano por el fiscal sumariante, sin formularme cargo alguno al respecto", dijo Hales en su declaración ante la Fiscalía, citado por El Mercurio.

El exdiplomático apunta a que todo es una trama creada por Isabel y Elisa García-Huidobro, hijas de su cónyuge. "Durante ese sumario, supe por el fiscal que los hijos de mi cónyuge, sin ser funcionarios, se encontraban apoyando la falsa denuncia que formulaba la señora Cosmelli y que él tenía en su poder cartas que le habían enviado Isabel y Elisa García-Huidobro", afirmó.

Según Hales, Isabel y Elisa indujeron a María Soto para que acudiera a la fiscalía con la historia del abuso.

"No son simples testigos para avalar la denuncia de Cosmelli y de Soto, sino que son organizadores y conductores estratégicos y tácticos del plan. Los hijos participan de la denuncia de María Eugenia Soto -la denunciante en Santiago- jugando un rol incentivador de denuncias, buscan personas, las llaman, las estimulan en reuniones. Dieron asesorías profesionales, Elisa como periodista, Isabel como psicóloga".





Sobre la denuncia de la empleada doméstica, Hales declaró: “La denuncia de María Eugenia Soto de enero de 2017 constituye una contradicción con su historia real y con su experiencia de vida en nuestra casa. No es creíble que hubiere sufrido tanto y que se haya mantenido desde el 2003 hasta el 2008, recibiendo según ella insultos, amenazas, abusos sexuales y maltrato a su hijo. Más contradictorio, que el 2011 haya vuelto a trabajar con nosotros". "Pero el desmentido más evidente a su sufrimiento es que, en el año 2014, por tercera vez decide irse a trabajar con nosotros y a Francia".

"En la denuncia se me hace aparecer como una persona que no realizaba actividad alguna, que estaba todo el día en mi casa exhibiéndome desnudo, dice (ella) 'parado como estatua en el living', encerrado en bata en mi biblioteca, tocando piano con la empleada o bañándome desnudo en la piscina, etc. En mi casa siempre pasaba con mucha gente, no solo los miembros de la familia, el chofer Gerardo Martínez, diferentes visitas que circulaban durante todo el día, políticos, mis hijos, sus amigos, los hijos y nietos de María de los Ángeles que no dejaron de visitar la casa hasta el 2012. Por eso ninguno de los testigos señala haber presenciado las escenas que cuenta Soto", agregó.

"En lo que respecta a las supuestas caricias que yo le habría hecho cuando ella me traía el desayuno, debo señalar que esto constituye una más de las mentiras que se contienen en la querella, situación absolutamente inverosímil si se considera que ella misma señala que mi señora se encontraba a mi lado en la misma cama".

Patricio Hales afirmó que "de los trece testimonios prestados ante la policía ninguno de ellos afirma haber visto ni presenciado nada, en relación a supuestos acosos, presiones, cariños o algo de tipo sexual hacia la Quena, sino que todos expresan haberlo escuchado de boca de María Eugenia Soto". '