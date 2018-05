Párroco de Villa Prat denunció por encubrimiento a obispos chilenos y al Nuncio Apostólico

En la región del Maule el párroco de Villa Prat, el sacerdote Sergio Díaz, denunció a los obispos chilenos y al Nuncio Apostólico Ivo Scapolo de encubrir abusos sexuales al interior de la Iglesia católica.

"Yo trabajo en todo Chile en encuentros matrimoniales y un cura violó a varios cabros y uno de ellos se ahorcó", relató Díaz tras una reunión convocada por el obispo de Talca, Horacio Valenzuela, con toda la diócesis del Maule.

"Le dije al obispo (Valenzuela) que se fuera", aseguró el cura denunciando que "saben mucho pero se quedan callados", y que Scalpolo "no puede ser nuncio en Chile, es un bandido".

"El tipo no nos habló nunca más. Le entregamos a la Iglesia todo lo que nos pide la nunciatura e insistimos con los chiquillos, y me dio cita. Llegamos lloviendo con frío, mojados como diuca allá, y me llama y me dice: 'a Ud. no lo recibo'; no era por mí, el cura, sino que por los chiquillos que iban conmigo. Cómo no voy a estar herido con este nuncio, y el Papa en éste confiaba plenamente", aseguró Díaz.

Para el sacerdote de Villa Prat, una pequeña localidad cerca del río Mataquito, "Karadima los dañó tanto que no están en condiciones de tomar ninguna decisión".