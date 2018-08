Paris dice que clínica de la UC debería ofrecer disculpas a familia Frei si ocultó autopsia

Enrique Paris, expresidente del Colegio Médico, aseguró que la clínica de la Universidad Católica debería disculparse con la familia Frei por haber ocultado el informe del procedimiento mediante el cual se retiró el riñón, el hígado, el corazón, el páncreas, los pulmones, el bazo y otros órganos al cuerpo del expresidente Eduardo Frei Montalva, en enero de 1982.

"Si queremos llegar a apaciguar nuestra sociedad, me parece bien y justo", dijo el profesional en ADN Hoy.

"Si la familia no supo, me parece grave (…) Si se cometieron errores de ocultamientos o que no se dio a conocer en el momento preciso, hay que pedir disculpas y eso va a contribuir a la reconciliación", agregó.

Paris, sin embargo, defendió al subsecretario de Salud, Luis Castillo, acusado de ocultar el informe en el año 2000, cuando era director médico del Hospital Clínico de la Universidad Católica.

"El doctor castillo no ha sido acusado, no está condenado, es probable que haya dudas sobre su actuación y yo mismo recomendé que me parecía bien que se sometiera a los tribunales de ética del Colegio Médico, porque es lo lógico y podría demonstrar su inocenci"”, dijo.



Luis Castillo

"El doctor castillo aceptará ese llamado, porque le va a permitir aclarar ciertas confusiones que hay en diferentes declaraciones", agregó.

Paris afirmó que la autoridad sanitaria "sí dijo que él los iba a entregar a la justicia o a los tribunales que pidieran los documentos y así se hizo".

De acuerdo con la versión de Castillo, en septiembre del 2000, recibió "consulta del doctor Sergio González, jefe del Departamento de Anatomía Patológica y Servicio de Anatomía Patológica, referente a que hay consulta de comunicaciones de la universidad respecto a que 'periodistas requieren conocer informe de autopsia del ex Presidente'... Mi respuesta fue que, en desconocimiento absoluto de esto, solo se puede entregar a la familia directa o a algún miembro del Poder Judicial, no a periodistas sin ninguna autorización... Nunca más recibí ninguna petición de entrega de cualquier información".

También recordó que en 2007 testificó en la causa judicial. "Colaboramos eficientemente... Nunca ha sido allanada mi oficina por nadie, ni menos por la PDI. Nunca he recibido petición formal alguna de la familia, directa o indirecta, respecto a entregar información conocida de esta investigación. Nunca he ocultado nada... La señora Carmen Frei tuvo en sus manos, casi dos años antes, la misma información que la PDI recabó dos años después", dijo.