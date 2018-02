Papá de menor fallecido: "No hemos podido asumir que estaba bien cuando nació"

La semana pasada, dos recién nacidos fallecieron al consumir un producto contaminado que provenía de Red Sana.

Este viernes, tanto la Fiscalía como la PDI revelaron que se encuentran realizando las diligencias respectivas para aclarar los hechos.

Ahora Noticias logró conversar con uno de los padres, quien realizó una potente confesión: "Lo vimos nacer, nos dijeron que estaba con signos vitales muy estables y que se veía muy fuerte post-nacimiento. El panorama que teníamos era el más favorable para estar dentro de Neonatología".

Respecto a las complicaciones que derivaron en la muerte de su hijo, el hombre indicó que "nos dijeron que podía ser una bacteria o un virus, le suministraron antibióticos como protocolo para que siguiera con vida. Supimos días después que lo alimentaron con algo contaminado. El lunes nos comentaron que era responsabilidad del laboratorio".

Por último, una de las víctimas en este lamentable caso declaró que "no hemos podido asumir que estaba bien cuando nació. Se me acabaron las lágrimas, sigo pensando que desde la clínica me lo van a entregar".