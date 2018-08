Padres de menor fallecida en vuelo responsabilizan a aerolínea: Solo dieron un agua de manzanilla

Los padres de la menor de 14 años que falleció el vuelo LA-501 de LATAM desde Miami a Santiago dieron a conocer mayores detalles de lo ocurrido, a raíz del deceso que se produjo por un paro cardiorrespiratorio.



Óscar Zamora relató que recibió asistencia por parte de las azafatas varias horas después de que su hija comenzara con malestares, y que solo cuando su esposa gritó a raíz de la condición de la adolescente se hizo un llamado a si habían médicos en el avión para ayudar. Además, aseguró que solo le ofrecieron un agua de manzanilla.



Los padres descartaron que la fallecida había suspendido su tratamiento farmacológico por la enfermedad de base de un hipertiroidismo, a pesar de reconocer que "no puedo entender que si a una persona le falta una pastilla un día y medio se pueda morir".



"Uno de sus medicamentos se acabó, lo intentamos comprar en EEUU, pero no te lo venden allá. Siempre ando con los últimos exámenes de mi hija y con la receta de forma digital. No se subió de forma descompensada", detalló.



Ambos responsabilizaron a la aerolínea por lo ocurrido, a raíz de la escasa atención que acusaron recibir. Sin embargo, LATAM aseveró que se aplicaron todos los protocolos pertinentes, como por ejemplo consultar si había un médico en el vuelo y la prestación de los primeros auxilios hasta medicamentos para tratar cuadros de mayor gravedad, todos los cuales, de acuerdo a la ley, deben ser suministrados solo por un especialista.



Por último, los padres comentaron que esperaban otro tipo de asistencia, como por ejemplo el aterrizaje del avión en algún aeropuerto más cercano o bien otro proceder, además de invitar a quienes estuvieron presentes a que revelen lo ocurrido.