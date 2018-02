Padre de menor raptada en Licantén: "No me interesa él, me interesa que aparezca la niña"

Cristián Canales, el padre de la menor que es intensamente buscada en Licantén, pidió al hombre acusado de secuestrarla que libere a la menor.

“Que entregue a la niña, que la deje en una casa donde nos pueda avisar que está sana y salva”, dijo en conversación con ADN.

"No me interesa él, me interesa que aparezca la niña. Si él aparece o no aparece, es algo que tiene que manejar la policía", agregó.

Canales contó que cuando supo de la desaparición de Emely, el sábado por la mañana, pensó que era "una broma de mal gusto". "No le tomaba el peso al asunto", dijo.

El padre confirmó que el sospechoso, de nombre José Manuel Navarro Labbé, "viene de una familia súper cercana, de hecho compartíamos en la infancia". El individuo cumplió pena de cárcel por abusar sexualmente de su hermana.

La menor desapareció el viernes 2 de febrero, cuando se internó en un bosque junto a su abuelo y Navarro para "buscar un tesoro". Una vez entre los árboles, el sujeto golpeó al adulto mayor y huyó con la menor.