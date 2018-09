Padre de menor presuntamente intoxicada en Quintero: No quieren trasladarla de hospital

Luego de pocas horas desde el levantamiento de la alerta amarilla en Quintero y Puchuncaví, han surgido nuevos casos de menores con síntomas que apuntan a una presunta intoxicación.



Uno de estos casos la relató el padre de una de las afectadas, Juan Suárez, quien relató que su hija está internada en el Hospital Adriana Cousiño.



Al respecto, relató que primero fue su hijo quien presentó ronchas en el cuerpo y tuvo tres diagnósticos, todos errados, partiendo por urticaria y alergia a un detergente. Pero luego fue la menor quien debió ser trasladada, siendo atendida con suero a dosis fuertes.



"Eran dolores muy fuertes de cabeza, a los niños se les duermen los pies y caen al suelo. Los mismos médicos pueden relatar las pruebas que les hacen. Ven la sensibilidad que tienen en las extremidades y nada", dijo.



Suárez complementó con que "desde el hospital te inventan (diagnósticos). Es una tómbola rusa con respecto a lo que te va a tocar. Ahora son posibles intoxicaciones y nada que sí sea seguro".



Además, el padre comentó que se solicitó el traslado a otro centro asistencial, pero el pedido fue denegado.



Por último, Suárez sostuvo que si bien quiere que sus hijos vuelvan al colegio, de momento no hay garantías.



"Al intendente (Jorge Martínez), le digo que no me va a dar la certeza de que los niños si entran a la escuela no van a caer mañana. Si lo asegura, lo emplazo en que si no cae un niño (enfermo) lo felicito, pero si cayera solo uno le pido la renuncia", cerró.