Padre de joven hallado muerto en Sudáfrica: "Tenía muy pocas esperanzas de encontrarlo vivo"

El padre de Slavko Yaksic, el joven hallado muerto en Sudáfrica, conversó con Emol acerca del sentimiento de la familia tras lo ocurrido, detallando además algunos aspectos del estilo de vida que tenía el fallecido.



En el diálogo, Sergio Yaksic sostuvo que "tenía muy pocas esperanzas de encontrarlo vivo. Porque él era muy responsable y no iba a desaparecer para causarnos una angustia".



Según le informó la policía, el joven fue asaltado, tras constatarse que contaba con dos heridas cortopunzantes en el plexosolar y que no disponía de su mochila, celular y pasaporte, aunque sí con su identificación, tarjetas de crédito y otras pertenencias que demostraron que estaba acampando.



Yaksic también explicó que alguna vez Slavko vivió una experiencia similar en Brasil, pero que allí "él les ofreció todas sus pertenencias a los asaltantes, incluso dejó que revisaran su mochila. Pero él logró revertir la situación. Conversó con ellos y los convenció. No solo lo dejaron seguir, sino que lo acompañaron a una zona segura".