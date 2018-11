Padre de Catrillanca y explicación de Carabineros: "Yo creo que querían tapar la información"

El padre del comunero mapuche Camilo Catrillanca, Marcelo Catrillanca, conversó con ADN con respecto a los últimos antecedentes que se han sabido acerca del operativo que terminó con la vida de su hijo, además de dar su postura con respecto a la versión de Carabineros en relación a lo que ocurrió con la tarjeta de memoria en la cámara Go Pro.



Acerca de lo primero, el progenitor indicó que "como familia ha sido lamentable la situación, pero al mismo tiempo no entiendo por qué el Presidente está apresurado para viajar. Si tenía algo agendado, quizás era por eso, pero nosotros como familia no estamos en condiciones o que por la venida del Presidente haya más gente herida. Ese es el cuidado que tenemos nosotros".



En cuanto a las versiones de las fuerzas de orden, Catrillanca manifestó que "ellos siempre fueron amparados por los ministros, desde el Interior en este caso. Es lamentable que ellos se presten para este tipo de cosas. Si ese carabinero tenía algo íntimo (en la tarjeta), ¿qué va a pensar la sociedad hoy en día de que cada carabinero que porta una cámara, si el Gobierno invierte recursos es para que ellos graben la intimidad que tienen con su señora? Yo creo que querían tapar la información, pero no fueron capaces".



El padre consideró que dicha explicación tiene otro motivo, al señalar que "yo creo que querían tapar la información, pero no fueron capaces".