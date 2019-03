Pacientes dan testimonios acerca de clínica estética que fue clausurada

Nuevos detalles han surgido en torno a la muerte de Tahia Tiaren Cea Saldías (20), la joven que se sometió a una abdominoplastía y que en la fase post-operatoria sufrió un paro cardiorrespiratorio, falleciendo a las 22:30 del lunes 11 de marzo.



Fueron cinco a seis las personas que participaron en la operación estética, siendo el dueño de la Clínica Acuario, el médico Jorge Sepúlveda, quien realizó las maniobras de reanimación.



Por lo ocurrido, familiares provocaron daños a ventanales y destrozos al interior del lugar, en un caso que está siendo investigado por la PDI.



Dentro de los antecedentes, la clínica se encontraba con autorización de funcionamiento desde hace varios años, pero en 2011 surgieron las primeras denuncias por una negligencia en una operación, siendo el año pasado condenada a pagar una indemnización de $260 millones.



Una de las usuarias del lugar, Pilar Salinas (52), llegó durante la mañana de este martes y comentó acerca de lo ocurrido, señalando que en este tipo de situaciones siempre es bueno investigar previamente.



"Siempre hay probabilidad de un riesgo. Yo los corrí como esta joven y estaba dispuesta a que me podía ir con la anestesia. No tengo cuestionamiento de ninguna de estas clínicas. He sido sometida anteriormente (a operaciones) y ningún problema. Está todo en el cuidado y que uno se hace responsable de su vida", dijo.



En tanto, el Ministerio Público está investigando al equipo médico, incluyendo al médico de cabecera. Clave será el resultado que arroje la autopsia del Servicio Médico Legal con respecto a si existió una negligencia.



A pesar de esto, la Seremi de Salud, Rosa Oyarce, llegó a la clínica en cuestión, en donde declaró la prohibición de su funcionamiento, dando como una de las razones la falta de equipo de reanimación.



"(Existe) falta de ventilación del pabellón, de equipamiento, de un carro más de paro, y además no contaba con el registro actualizado de todas las cirugías que se han realizado a la fecha", detalló.



Por otro lado, otra usuaria Verónica Sabal (32), afirmó que tras conocer lo ocurrido, no volverá a operarse.



"Con todo esto, no me interesa. Quedé mal operada con unos cachitos y la cicatriz formó unos queloides. Hoy tenía reevaluación del doctor Jorge Sepúlveda, porque iba a responder por lo que había pasado", afirmó a raíz de una abdominoplastía con lipoescultura a la que fue sometida el pasado 16 de octubre; agregando que estudia acciones legales.



Vale mencionar que en las últimas horas, la Clínica Acuario difundió un comunicado en donde lamentó lo ocurrido con la paciente, asegurando que se le aplicaron todos los protocolos que se requieren en este tipo de situaciones. Además, señalaron que entregaron todos los antecedentes necesarios y requeridos para esclarecer la situación a la policía y a las autoridades pertinentes.