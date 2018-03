Ossandón y objeción de conciencia institucional: "Si no les gusta una clínica, váyanse a otra"

Hace unos días el Ministerio de Salud, a través de un documento, le permitió a las clínicas privadas invocar la objeción de conciencia para no realizar abortos.

Manuel José Ossandón, en la Prueba de ADN, fue categórico respecto a esta modificación: "Me tocó trabajar 20 años en el Minsal. Hay una cosa súper clara, las personas pueden actuar en conciencia en estos temas. Es mentira que en el protocolo anterior, al hacer una ecografía, se debía apagar el monitor y no tener sonido. ¿Por qué vas a obligar a un médico a realizar a un aborto si atenta contra sus principios? Si no les gusta una clínica, váyanse a otra".

La determinación del Tribunal Constitucional, que eliminó el fin al lucro en la Educación Superior, también fue analizada por el senador: "Lo del Presidente ha sido mucho mejor de lo que uno pensaba. Carabineros lloraba un cambio y lo hizo. Fue a La Araucanía, sin esconderse, y enfrentó el tema. El TC no cambiará nada en la Educación. Su programa plantea un par de puntos sobre cómo estudiar quienes integran eso, creo que puede ser perfeccionado y que debe mantenerse".

Respecto a lo que sucedió estos días en La Haya, el excandidato presidencial indicó que "cuando Evo Morales dice que Antofagasta es de Bolivia, eso es una agresión y una provocación. Los argumentos chilenos cambiaron con el nuevo Canciller, este juicio es un caso creado artificialmente por una política comunicacional suya que lleva años desprestigiándonos en el mundo".

Por último, en esa misma línea, Ossandón sentenció que "el Frente Amplio tuvo un cambio, Florcita Motuda dijo una estupidez y tiene que entender que ya no es cantante si no diputado. Las cosas que él dice tienen incidencia política en el extranjero, y ellos entendieron que es un tema transversal y republicano".