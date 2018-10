Ossandón sobre Bolsonaro: "No comparto ninguna de sus locuras"

El senador de Renovación Nacional Manuel José Ossandón, participó en Estado Nacional este domingo, donde habló de la irrupción del candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro en la política de nuestro país.

Sobre los encuentros de algunas figuras políticas con el ultraderechista, Ossandón señaló "no tenía intenciones de reunirme con él, Chile no tiene noticias, hay que inventar noticias en Chile, lo que pase en la parte económica y política en Brasil es muy importante para nosotros".

"Es un fanático, yo no comparto sus dichos (...) acá no va a existir ni un Bolsonaro ni corrupción (...) nuestro mundo político es de lo más decente en el mundo", agregó, aclarando que está de acuerdo con sus ideas económicas, pero que "no comparto ninguna de sus locuras".

Recordemos que Jacqueline van Rysselberghe se reunió con Jair Bolsonaro la semana pasada, generando una ola de críticas por parte de sus colegas políticos, sobretodo de la oposición, donde el senador indicó que no es partidario de las "procesiones ni los viajes" que mantegan políticos chilenos con candidatos en el extranjero.

"Lo que hizo van Rysselberghe es parte de una estrategia interna (...) es un tema de ella, es un país libre", argumentó.

En esa línea, expresó "Bolsonaro ha dicho muchas barbaridades, espero que todo lo que ha dicho sea una estrategia para salir, no debería importarle a Chile porque no están esos polos, los derechos humanos no son comparables a la economía".

"Lo que hizo Bolsonaro es una estrategia de marketing clara, Bolsonaro, para existir, tiene que hacer lo mismo que José Antonio Kast (...) En Chile hay corrupción, mucha, muy elegante, los lobbies son escandalosos, la última elección fue mucho más sana que las otras elecciones