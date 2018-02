Óscar Contardo: "Si sacan a Barros van a tener que empezar a sacar a mucha gente y no sólo en Chile"

El periodista Óscar Contardo aseguró que si la Iglesia comienza a investigar y sancionar a los encubridores de abusos sexuales caerán muchos religiosos alrededor del mundo.

"Es muy difícil para la Iglesia empezar a perseguir el encubrimiento, porque si lo hacen se quedan sin curas (…) Si sacan a Juan Barros van a tener que empezar a sacar a mucha gente y no solamente en Chile", dijo en ADN Hoy.

El escritor, actualmente trabajando en un libro sobre un caso de abuso en Punta Arenas, afirmó que la violencia sexual al interior de la institucionalidad católica es cultural.

"Por la cantidad y la prevalencia y la forma en que se repite, esto es más que sujetos extraños que entran a una organización y la perturban. Es una cultura que se establece y que tiene que ver con la forma de enfrentar la figura, el poder y la sexualidad del sacerdote, el poder que tiene la Iglesia para establecer ciertos límites a la sexualidad, la relación con las mujeres, la misoginia de base", comentó.

Sobre la ronda de entrevista con los denunciantes de Juan Barros, que hasta antes de enfermarse encabezaba el arzobispo Charles Scicluna, Contardo aseguró que es "una señal política" después del "gran fracaso" del Papa Francisco en su visita a Chile.

"Todo el sistema está hecho para que nada se resuelva. Las denuncias son un escrito que le pasan a la autoridad, las víctimas o denunciantes no reciben ningún certificado de que eso fue recibido, no hay ningún registro, no hay plazos y en el caso de la resolución de la condenada, la Iglesia sencillamente puede no comunicarse nunca con la víctima", dijo.