Óscar Contardo: No creo que el Papa no tuviera antecedentes de los abusos

El periodista Óscar Contardo analizó en la Prueba de ADN los gestos de la Iglesia Católica con las víctimas abusadas por religiosos y precisó que "el Papa, todo lo que ha hecho, de la visita del obispo Scicluna, la invitación a las tres víctimas de Karadima, ha sido para compensar las repercusión internacional del fracaso de su visita en Chile".

El también escritor recalcó sobre Francisco I que "no creo que él no supiera, que no tuviera antecedentes", agregando que "no le creo. Y si es así, es alguien demasiado incompetente como para tener el cargo que tiene".

Al finalizar, Contardo manifestó que se requiere "un mínimo de transparencia, en informar de los casos de las denuncias que tienen las iglesias y las congregaciones, de las denuncias internas que nosotros no sabemos, que no se han hecho públicas".