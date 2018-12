Ortega a Piñera: 'El Presidente me vio a mí cuando yo entregué la FACh con más aviones'

El general (r) de la FACh, Ricardo Ortega, conversó con La Segunda, en donde se refirió a los cuestionamientos que manifestó en un medio de comunicación el Presidente Sebastián Piñera con respecto a los millonarios montos que se gastó en la ceremonia de cambio de mando de la institución.



Acerca del tema, el excomandante en jefe de la entidad sostuvo que el mandatario se equivocó en sus críticas, ya que "todo ese gasto ($438 millones) está considerado en el Presupuesto y los aviones no vienen a pasear".



Ortega rememoró que "el Presidente me vio a mí cuando yo entregué a la FACh con más aviones y no dijo nada. Ahora lleva casi un año de Presidente y si le molestaba esa cantidad de aviones pudo haber dicho hace ocho meses 'mire, yo no quiero que se haga esto¿ y se habría cumplido la orden".



Incluso, el general (r) recordó que durante su cambio de mando, se utilizaron "como 100" aviones, ya que "eso muestra una capacidad del país de tener esa cantidad de aviones, ser capaz de mantenerlos y hacerlos volar con tripulación entrenada".