Orpis reconoce que recibió dinero de varias empresas, pero no por votos

El exsenador de la UDI Jaime Orpis negó que Corpesca le pasara dinero para comprometer sus votos, sino que para financiar campañas políticas y que, de hecho, recibió aportes de otras empresas.

El Ministerio Público, en tanto, pidió 21 años de cárcel para el excongresista, porque, de acuerdo con su argumentación, Corpesca le pagó mensualmente para que defendiera sus intereses en la tramitación de la Ley de Pesca.

En su primera declaración en el marco del juicio en el que es acusado de cohecho, fraude al fisco y delitos tributarios, el exparlamentario aseguró que Quiborax, Entel, SQM, GTD Teleductos, Costanera SACI, Agrícola Tarapacá (holding Ariztía) e Inversiones Santa Macarena también lo finanaciaron.

“El financiamiento era completamente incierto. Se había modificado la ley y por primera vez era otorgado por aportes reservados de las empresas”, dijo Orpis.





“En el caso de Entel me reuní con Richard Büchi, si mal no recuerdo en el edificio empresarial en Santiago. En el caso de Quiborax fue con Alan Fox. Me tocó conocer a don Manuel Ariztía en Iquique. Le pedí una reunión que se desarrolló en Melipilla. En el caso de Costanera, me reuní con Alfonso Swett padre, en su oficina. En el caso de GTD me reuní con Carlos Casanueva en la oficina de la calle Huérfanos”, agregó.

“Soquimich fueron $4.5 millones, en el caso de Entel fueron $10 millones. En el caso de Quiborax fueron $15 millones”, detalló.

Según Orpis, en ninguno de estos casos los aportes “estuvieron condicionadas a las visiones que tenían estas empresas respecto de determinadas iniciativas de carácter legislativo, siendo que tanto Corpesca como estas empresas el motivo fue el financiamiento de carácter electoral".