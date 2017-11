Ordenan al Fisco indemnizar a cónyuge de peatón atropellado por carabinero en moto

La Corte Suprema decidió que el Fisco deberá indemnizar a la viuda de un peatón que falleció tras ser atropellado por un motorista de Carabineros que circulaba a exceso de velocidad, el 1 de diciembre de 2009, en Santiago.

En fallo dividido, la Tercera Sala del máximo tribunal acogió la demanda presentada por la cónyuge de Farid Abumohor Abumohor.

El fallo estableció que la víctima, "antes del accidente que motivó su ingreso al hospital El Salvador, presentaba un buen estado de salud, sin ningún tipo de patología invalidante, en efecto los testigos lo describen plenamente autovalente en el manejo de sus negocios".

"La ficha clínica da cuenta que a su ingreso a ese recinto hospitalario, con motivo del atropellamiento, se encontraba independiente y luego del accidente con tetraparecia flácida de predominio distal y en una segunda evaluación médica se señala que el TAC de columna cervical es compatible con una miolopatía compresiva, lo que de acuerdo al informe del dr. Raúl Novoa Rojas, se describe como una compresión medular, por lo que es factible que la infección que ocasionó la muerte del paciente por shock séptico es una consecuencia del trauma cervical ocasionado por el accidente", estableció.

"Lo cierto es que -continúa-, aun cuando nos encontramos frente a una multiplicidad de causas probables al resultado de muerte, debemos entender que éste no se habría producido en la fecha y en las circunstancias que se generan en el caso de autos, de no haber sufrido la víctima el atropellamiento; en otros términos, si se suprime mental e hipotéticamente el accidente de tránsito, el resultado no se habría producido, configurándose de esta forma la relación de causalidad entre el daño causado y la falta de servicio imputada".

Por lo mismo, la Corte Suprema decidió revocar "la sentencia de 12 de noviembre de 2015, escrita a fojas 124, y, en su lugar, se decide que se acoge la demanda de fojas 17, y se condena al Fisco de Chile a pagar a la actora la indemnización de perjuicios que se determine en la etapa de cumplimiento incidental del fallo".