Oposición manifestó preocupación por eventual pacto por ley de migración entre el gobierno y la DC

Con información de Kevin Felgueras, ADN.

Una intensa agenda legislativa tiene en la mira el Gobierno para el primer mes del 2019. Serán 7 proyectos los que buscarán acelerar, uno de ellos la ley de migraciones, la que ya uenta con avanzadas conversaciones con la Democracia Cristiana, un tema que preocupa a la oposición según manifestó el Diputado comunista Daniel Núñez, quien aseguró que lo que ocurra en esta normativa pude ser la antesala de lo que sucederá también en debates trascendentales como el de la reforma previsional.

"La verdad es que la discusión del proyecto de ley de migraciones, en la Comisión de Hacienda hubo diferentes posturas y quedó claro que en la oposición no teníamos una mirada en común, por lo que a mí no me extraña que el gobierno esté llegando acuerdo con algún partido, si es que es la democracia cristiana, me doy por informado. Si no somos capaces en un tema clave, decisivo, defenderlo, evidentemente la posibilidad de generar acuerdos estratégicos en la oposición se va a debilitar, veo con preocupación lo que está ocurriendo, pero insisto, el debate clave va a ser tributario y previsional", dijo el parlamentario.

En tanto, la ley de migraciones deberá ser revisada la próxima semana por la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.