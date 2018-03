Operación Huracán: Smith asegura que en informes que entregó a Carabineros hay pruebas implantadas

Alex Smith, conocido como "el profesor" habló la noche de este domingo con el programa Informe Especial de TVN, asegurando que la implantación de pruebas de la "Operación Huracán" ya está internamente demostrada en Carabineros.

Durante su interacción con el programa del canal estatal, Smith sostuvo que le informó al general Julio Pineda y a Bruno Villalobos -ex director general de la institución uniformada- que "se veía manipulación e implantación en las pericicias que yo revisé", sosteniendo que se sorprendió, ya que no le habría obtenido mayor respuesta.

Pese a esto, dijo asegurar que él no tuvo participación en la intervención y, además, defiende el funcionamiento de su sistema, el software "Antorcha".

Al respecto declaró: "Yo solamente desarrollé la aplicación. Sea mala, fea, pero funcionaba. Era como un canasto donde se metía".

En esa misma línea, Smith añadió que "a mí, Carabineros me buscó, yo no fui a ellos, a participar en un proyecto que era bonito. Pero reitero, yo no implanté nada, yo creí en el sistema", señala. “Solo ayudé con diferentes aplicaciones para investigación"

Por último, "el profesor" dijo que teme por su vida y que muchos van a quedar estupefactos cuando preste testimonio ante los Tribunales de Justicia.