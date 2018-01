Operación Huracán: Gobierno solicitará nuevas diligencias

El Ministerio del Interior presentó este lunes 29 de enero un escrito ante el Juzgado de Garantía de Temuco, con el que solicitó a Fiscalía realizar nuevas diligencias antes de decidir el cierre de la investigación o de no perseverar en la causa denominada "Operación Huracán".



En su calidad de querellante, el Gobierno consideró que mientras esos trámites judiciales no sean practicados y agotados, no resulta procedente el término de la misma.



Recordemos que la Fiscalía Regional de La Araucanía decidió cerrar la investigación y no perseverar en la causa, cuyas indagatorias arrojaban un supuesto montaje en las pruebas presentadas por Carabineros.