Operación Huracán: Fiscalía Nacional podría reabrir la investigación con datos "no contaminados"

La vocera de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, aseguró que la investigación puede reabrirse en la medida que existan nuevos antecedentes, luego que el Ministerio Público de La Araucanía decidiera cerrar la indagatoria y acusar a Carabineros de falsear pruebas para detener a los comuneros mapuche acusador de pertenecer a una asociación ilícita para cometer delitos de carácter terrorista.

"En la medida en la que contemos con antecedentes podremos seguir adelante. Estos antecedentes hasta ahora no existen. Es perfectamente posible que se reabra si es que contamos con antecedentes no contaminados", dijo Herrera.

La portavoz también se refirió a la solicitud que hizo el general Gonzalo Blu al Poder Judicial para no aceptar el cierre de la causa.

"La fiscalía tiene organismos auxiliares en la investigación y uno de ellos es Carabineros, pero ellos no son interviniente y no tienen ninguna facultad procesal para pedir que se reabra una investigación. Eso no existe. En el marco legal no existe", comentó.