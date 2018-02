Operación Huracán: creador de "Antorcha" dice que "no hubo manipulación por parte de Carabineros"

Alex Smith Leay, creador de la aplicación "Antorcha", cuestionó los peritajes que establecieron que Carabineros usó su trabajo para filtrar mensajes falsos en los teléfonos de los ocho comuneros sobreseídos en la cerrada Operación Huracán. Además, defendió la labor de la policía uniformada.

"Decir que Txt. no es compatible con WhatsApp, los gallos no tienen idea. Todos los aspectos... que el formato (no corresponde). Pura ignorancia. No han hecho nunca aplicaciones (como Antorcha), el perito trabaja para la fiscalía, una institución o dos. Yo he hecho muchas asesorías y tengo otro concepto de la vida. Si yo quiero capturar, ¿qué hace el software? Eso es lo que hace (capturar)", dijo en entrevista con El Mercurio.

"No hubo manipulación por parte de Carabineros, hubo errores de programación y de protocolos de peritajes (…) Yo trabajo en la unidad de inteligencia, creo en principios, en valores, no creo que ningún funcionario haya hecho algo de eso. Pongo las manos al fuego", agregó.

Según Smith, el Ministerio Público decidió cerrar la investigación porque “se supo más de que se debía saber". "Seguramente salió algo en un 'blanco' que comprometía a la Fiscalía".

"Se sacrificó la investigación. Nosotros estábamos trabajando obteniendo datos del terrorismo y la violencia rural, queríamos resolver el problema, y no fue así", sumó.

"El Profesor" explicó por qué su aplicación generaba los archivos Txt en lugares no habituales dentro de los teléfonos, como establecieron peritos del Labocar. "Este malware generaba algunas distorsiones en el sistema operativo. Yo direccionaba hacia un lado y a veces se me iba para otro lado, porque no encontraba la ruta. Y se puede comprobar que se podía ir a distintos lados; era por un error de programación. Ningún softfware o malware es perfecto; tenía muchas pifias", dijo.