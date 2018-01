Operación Huracán: Abbott niega "pugna" entre Fiscalía y Carabineros

El fiscal nacional, Jorge Abbott, expresó su confianza en el "trabajo serio, responsable y objetivo" de los fiscales de La Araucanía, tras desistir de la indagatoria de la Operación Huracán, debido a la supuesta manipulación de evidencias, y descartó que la polémica decisión tenga en pugna al Ministerio Público con Carabineros.

A través de una carta, la máxima autoridad persecutora aseguró que el equipo "no ha dudado en cumplir con su deber, apegados a la ley, pese a los adversos efectos institucionales que esta situación ha causado".

"La investigación en curso persigue responsabilidades criminales individuales, no institucionales, y los hechos investigados se circunscriben a una situación particular, de una indagatoria que se originó en la liberación de información obtenida por personal de Carabineros bajo la Ley de Inteligencia, en cuya génesis y desarrollo la Fiscalía no participó", afirmó Abbott.

Y agregó: "No corresponde, por tanto, bajo ningún aspecto pretender extrapolar sus eventuales efectos o consecuencias a otras investigaciones o diligencias de otras indagatorias que el Ministerio Público lleve adelante en conjunto con Carabineros".





"La Fiscalía no se conduce bajo la lógica de 'pugnas' institucionales como algunos han intentado instalar en los últimos días. Por el contrario, tiene la convicción de que el trabajo conjunto con Carabineros, en su condición de organismo auxiliar y coadyuvante de las labores del Ministerio Público, seguirá ejecutándose con irrestricto respeto y apego a la legislación vigente", complementó Abbott.

En la carta, además, el fiscal nacional reiteró que los hechos denunciados son "gravísimos e inéditos desde el inicio de la reforma procesal penal".

"La Fiscalía no ha renunciado a perseguir a los autores de los atentados en La Araucanía; por el contrario, insistirá en esta investigación, en la medida en que cuente con pruebas no contaminadas que permitan sostener la imputación ante los tribunales", cerró.