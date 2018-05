Onemi reportó 127 mil clientes sin luz en todo el país

Onemi actualizó las condiciones de la zona centro sur del país tras el sistema frontal que actualemente afecta con vientos y lluvias.

Así, las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Maule y La Araucanía se encuentran con alerta temprana preventiva y la alerta amarilla que afectaba a la región del Biobío se canceló.

Además, se informó que 127.898 clientes se encuentran sin suministro eléctrico, siendo 97 mil de la región Metropolitana, y que la zona más afectada corresponde a la comuna de Tomé, donde ya se realizan las labores de limpieza y asistencia a los domicilios afectados.

Incluso, se reveló que las precipitaciones en la isla de Juan Fernández sobrepasaron los 130 mm. durante la jornada, generando daños.

Las autoridades aconsejaron "no exponerse innecesariamente a condiciones de riesgo, evitando el ingreso a zonas cordilleranas si no es estrictamente necesario y no transitar por zonas o caminos anegados".