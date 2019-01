Ola de calor con máximas de 36° afectará regiones Metropolitana, de Valparaíso y Coquimbo

2019 comenzó con una alerta por parte de la Dirección Meteorológica de Chile debido a una ola de calor que afectará la zona central del país.

Las regiones Metropolitana, Valparaíso y Coquimbo se verá afectadas por temperaturas que sobrepasarán el umbral mensual.

De esta manera, podrían registrarse máximas que llegarán a los 36° en la precordillera de la Quinta Región.

Este es el detalle de las temperaturas probables:

Región Metropolitana

Miércoles: 32-34° C

Jueves: 33-35 °C

Viernes: 33-35°

Valparaíso Valle

Miércoles: 31-33° C

Jueves: 32-34°C

Viernes: 33-35°

Valparaíso Precordillera

Miércoles: 34-36° C

Jueves: 34-36° C

Viernes: 34-36° C

Coquimbo Valle

Miércoles: 32-34° C

Jueves: 32-34 °C

Viernes: 31-33°

Coquimbo Precordillera

Miércoles: 33-35° C

Jueves: 33-35 °C

Viernes: 32-34°