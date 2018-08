Oficina de Ética de la ONU: Pensión que recibe Bachelet es un derecho

En la antesala de la asunción de Michelle Bachelet como alta comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH. en Ginebra, la Oficina de Ética de la ONU se refirió al tema de la pensión que recibe la otrora mandataria, calificándola como un derecho.



Según comentó la vocera de la institución, Florencia Soto-Nino Martínez, a La Tercera, "los miembros del personal de la ONU no aceptarán ningún honor, decoración, favor, regalo o remuneración de cualquier gobierno, para garantizar las obligaciones de independencia e imparcialidad requeridas".



A su juicio, "la Oficina de Ética no considera que la pensión que recibe la presidenta Bachelet sea una remuneración, sino un derecho que no violaría las normas del personal".



La postura de Soto-Nino Martínez se enmarca en las críticas que ha recibido la otrora mandataria, en donde se apuntaba a que debía renunciar a las dietas que percibe como exjefa de Estado.