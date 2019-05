Ocho personas fueron detenidas por clonación de tarjetas bancarias en Santiago

Luego de que se conociera el delito durante la noche del pasado sábado, solo horas pasaron para que Carabineros detuviera a los presuntos autores de una masiva clonación de tarjetas bancarias, las cuales centraron sus denuncias en la comuna de San Miguel.

La madrugada del domingo, efectivos policiales detuvieron a ocho personas que estarían vinculadas con el delito, de los cuales solo cinco pasaron a control de detención las que fueron sorprendidas con elementos ligados al uso para la clonación de los plásticos.

En ello, el Capitán de la 12° Comisaría de San Miguel, Juan Cáceres comentó las detenciones: "se logró en el sector de la Plaza Brasil la detención de ocho sujetos que estarían vinculados a la comisión del uso fraudulento de tarjetas y clonación de las mismas".

Por su parte, algunas de las víctimas denunciaron que el Banco Estado, institución bancaria con la mayor cantidad de denuncias en su contra, no devolverá los dineros robados en caso de que sus clientes no cuenten con un seguro contra fraudes.

"'Si usted no tiene el seguro contra fraude tiene que esperar siete días para que el banco le dé una respuesta', me dijo una ejecutiva, pero ahora si esto es masivo, el banco debería responder pues no fue solo a nosotros, si no que a muchas personas", comentó una de la personas afectadas por el delito.

En la Comisaria de San Miguel se acogieron más de 100 denuncias, mientras que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras confirmaron que son más de 1.700 los clientes afectados por el hecho.