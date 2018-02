Obispo Goic por caso Barros: "Yo habría dado un paso al costado"

El sacerdote Alejandro Goic volvió a referirse sobre las acusaciones de encubrimiento que pesan en contra del obispo Juan Barros por el caso Karadima.



El obispo de Rancagua dejó en claro su postura en medio de las entrevistas que ha realizado en Chile monseñor Charles Scicluna y el sacerdote español Jordi Bertomeu, y aseguró que si él fuese el cuestionado, hubiese optado por dar un paso al costado.



"Yo, hijo de la Iglesia, que percibo que soy un elemento que no une, hubiera tratado de dar un paso al costado. Él no lo ha hecho. No lo juzgo, pero en su situación yo hubiera dado un paso al costado", dijo en conversación con la Revista Sábado.



Además, aseguró que preveía que la figura de Barros afectaría la visita del Papa: "Cuando me enteré de que él empezó a mostrarse, yo dije: va a opacar la visita del Papa. Llamé a algunos hermanos obispos, pero bueno, él es una persona adulta y libre, y escogió ese camino".