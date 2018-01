Obispo Barros y caso Karadima: "Si hay alguien que tiene una prueba, que la presente"

El obispo de Osorno, Juan Barros, agradeció las palabras de apoyo del Papa Francisco, quien calificó de "calumnias" las acusaciones que lo vinculan al caso Karadima.

"Me parece que el santo padre ha señalado un camino muy claro, ese es el camino. Y yo no tengo más que palabras de gratitud al Papa por ese camino claro, por ese camino que también me significa apoyo", señaló.

Barros reiteró el llamado del Sumo Pontífice y manifestó que "si hay alguien que tiene una prueba, que la presente, si no aquí estamos ante una calumnia".

"Es muy claro lo que se ha dicho. Y yo sigo adelante con mi ministerio de servicio a la Iglesia", explicó.

El obispo, exhortó a los periodistas presentes y manifestó que "el santo padre ha terminado hablando sobre unidad y paz, y también creo que ustedes tienen una tarea en esto".

"Construyamos todos unidad y paz y busquemos lo mejor de cada persona", cerró.