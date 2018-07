Ñuñoa: seleccionada Carla Guerrero es parte de la toma de vecinos que exigen viviendas sociales

Carla Guerrero, seleccionada nacional de fútbol femenino, es parte de los vecinos que instalaron carpas y se tomaron la cancha de fútbol de la villa los Jardines, en Ñuñoa, demandando la creación de un programa de viviendas sociales en la comuna.

"Mi hermana (Bárbara) me comentó lo que estaban planeando y cómo iban a actuar. No dude en ningún segundo y me sumé. Estamos unidos luchando para que podamos tener una vivienda social. No queremos que se nos regale. Yo estoy apoyando a mi familia y a los nuñoinos. Ellos me apoyaron cuando más lo necesite y ahora yo estoy con ellos acá", dijo a La Cuarta la jugadora conocida como La Jefa.





La hermana de Guerrero y sus tres hijos son una de las más de 70 familias que exigen una solución para sus problemas de vivienda. La vocera de los vecinos, Patricia Jara, explicó que debieron recurrir a la manifestación, "porque no nos alcanzaban los medios para poder optar a un crédito hipotecario, comprar o seguir pagando un dividendo".

La agrupación se reunió con el alcalde Andrés Zarhi, quien ya solicitó una cita con La Moneda "para que se revisen qué propiedades tiene Bienes Nacionales en esta comuna para que nos pueda traspasar y esos terrenos poder destinarlos a viviendas sociales".