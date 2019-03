Nuevo presidente de la Cámara de Diputados no asistirá a almuerzo con Jair Bolsonaro

El nuevo presidente de la Cámara de Diputados, el parlamentario DC Iván Flores, aseguró que no asistirá a la recepción oficial que el gobierno de Chile ofrecerá por la visita del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Flores, si bien reconoció que aún no ha sido invitado, explicó en Radio Duna que tomó la decisión de no ir porque “cuando un jefe de Estado emite declaraciones que yo creo que rayan en el menosprecio de algunas condiciones de personas, también uno está en condiciones de emitir señales políticas".

"Yo no me pierdo en lo que significa la representación institucional y lo que significa la investidura de un cargo, pero también en tiendo que en el caso nuestro y lo mismo en el caso del Presidente Bolsonaro, cada vez que uno habla, o cada vez que uno hace algo, está emitiendo señales, y las señales, algunas de ellas que ha dado, no son a nuestro parecer las que nos gustaría que un jefe de Estado pudiera asumir", agregó.

En otro gesto político, Flores dijo que asistirá a una cena con Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado de Venezuela.

"Tampoco voy a dar señales en nada que tenga que ver con apoyar o hacerme el leso con la dictadura del Presidente Maduro", afirmó.