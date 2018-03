Nuevo general director de Carabineros: "No era conveniente la permanencia del general Villalobos"

El nuevo general director de Carabineros, Hermes Soto, se refirió a la polémica de la "Operación Huracán" y a la salida de Bruno Villalobos en la dirección de la institución.



"Creo que no era conveniente para la institución la permanencia del general Villalobos. Yo habría renunciado antes. Si yo hubiera estado en su misma situación, habría renunciado", dijo en conversación con La Tercera.



Hermes Soto calificó como un error lo realizado por los servicios de inteligencia de Carabineros. "La función de Inteligencia es para informar a la función operativa cuáles son las situaciones que se nos pudieran venir hacia adelante y, sobre esa información, los organismos de investigación y los organismos de prevención pueden accionar hacia el futuro, pero no está bien que ellos se hagan cargo de la investigación en forma directa. Eso fue un error", detalló.



El efectivo se mostró agradecido por la designación de Sebastián Piñera en el cargo y aseguró estar en la misma línea que el Presidente. "Él quiere lo que yo también quiero. Quiero que haya un cambio, que logremos readecuarnos, reordenarnos y hacer andar la institución hacia adelante en el mejor de los caminos", indicó.



Por último, aseguró que recibe a Carabineros en un momento bastante complicado, pero confía plenamente en limpiar la imagen de la institución. "Estamos empezando a salir de esta crisis (...) El daño es invaluable, creo yo, pero tengo la confianza de que nos vamos a recuperar y en un tiempo no muy lejano", concluyó.