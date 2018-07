Nuevas denuncias contra Nicolás López: La más antigua data de 2004 cuando víctima era menor de edad

Relatando situaciones de acoso y abuso a tres mujeres, una de ellas menor de edad, revista "El Sábado" volvió a poner en sus páginas acusaciones contra Nicolás López, los que harían diferencias en su proceso judicial actual.

"Si se acredita una secuencia periódica de eventos, esto va evitando que los ilícitos anteriores prescriban. Por lo tanto, se pueden investigar y sancionar, si se acredita su existencia", señaló el abogado de las denunciantes, Juan Pablo Hermosilla.

La primera en dar su testimonio fue B.A.W.I, que en 2004 tenía 17 años y denunció que, tras la fiesta de estreno de la película "Promedio Rojo" en Viña del Mar, el cuestionado director de cine le ofreció cocaína y se la llevó a la habitación de un hotel en estado de ebriedad. "Recuerdo despertar y sentir lo pesado que era y que me pegaba con su pene en mi cara. Me acuerdo de su cara asquerosa, mirándome todo el rato y me hacía como un gesto del encuadre con las dos manos, diciendo que nunca se iba a olvidar de esto", declaró.

"Sé que entró a mi boca, jamás le dije que no, pero tampoco le di consentimiento. Yo estaba muy curada. Me quedé dormida, pero de repente desperté porque me faltaba el aire", agregó.

Luego, habló de otro episodio, durante el lanzamiento del libro sobre la cinta. "Me hizo arrodillar. Fue brusco, él no te deja rechazarlo. Recuerdo que terminó, le pegué una cachetada y le dije 'guatón asqueroso'. Él me secó la comisura de la boca con el dedo y me dijo 'ay, enjuágate. Vas a quedar igual de linda que siempre'", contó.

Además, el trabajo de Andrew Chernin sumó el relato que ya presentó en Fiscalía la actriz Daniela Mateluna, que transcurrió entre conversaciones a través de Instagram, el ofrecimiento de un papel en una película y tocaciones no consentidas. "Me decía, 'ya Daniela, si no va a pasar nada, no seas tonta', mientras yo forcejeaba con él y le pedía por favor que saliera de encima", narró.

También se hizo parte la modelo brasileña Kenia Iost, quien contó desde Ciudad de México, donde se radicó después de una serie de episodios, que le pidió una reunión de trabajo a López en la cual pidió que fuera "más bitch", y que luego se transformó en una visita a su productora Sobras y posteriormente a su casa, que se encontraba en el mismo lugar.

"El empezó a tocarme la pechuga, los brazos, todo bien fuerte. Yo me sentí muy incómoda. Y me decía que lo tocara. Y yo 'no, es que no te voy a tocar'. Yo estaba en el sofá y él se sentó y se puso encima mío. Sacó mi mano y se la puso en él, en sus partes, y yo le decía que no, tengo que irme, voy a llamar un Uber", afirmó.

López, consultado por "Sábado" y a través de Imaginacción, exigió tener por adelantado la lista de las nuevas denunciantes para dar alguna opinión, pero se le negó.