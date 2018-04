Nueva norma sobre sillas infantiles: muerte de niños en vehículos bajaron en 54% en 2017

La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, junto al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, Luis Alberto Stuven, informaron que en 2017 hubo una reducción de un 54% de niños fallecidos en vehículos particulares en comparación con el año 2015, cuando se modificó la Ley de Tránsito.

Cabe recordar que en 2016 aumentó la edad de traslado de menores en asientos traseros hasta los 12 años y en 2017 se amplió la edad de traslado de menores en sistema de retención infantil hasta los 9 años.

En concreto, en 2015 -año previo a la entrada en vigencia de la nueva normativa- se registraron 37 niños fallecidos menores de 12 años en vehículos particulares, disminuyendo a 21 menores fallecidos en 2016 y a 17 el año pasado.

Respecto a las infracciones por no uso del Sistema de Retención Infantil, en 2017 Carabineros cursó 8.575 multas por no uso de silla en menores de 9 años, más del doble que en 2015, donde se registraron 4.232 infracciones y en 2016 con 5.250 multas por no uso de silla.

En cuanto a las infracciones por niños menores de 12 años sentados en asientos delanteros, se registraron 1.927 multas en 2017, mientras que en 2016 se registraron 568 y 441 en 2015 por la misma falta.