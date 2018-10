Novena sala de la Corte de Apelaciones descarta haber votado causa contra el Arzobispado de Santiago

El presidente de la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, aseguró que la instancia aún no resuelve si acoge o no la demanda indemnizatoria por $450 millones presentada por los tres denunciantes de Fernando Karadima contra el Arzobispado de Santiago; desmintiendo una información publicada por La Tercera, que afirmaba que se había fallado en favor de James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo.

"La causa está en estudio, todavía no se ha votado. El viernes no nos pudimos reunir porque el abogado integrante Jaime Guerrero no se encontraba en la Corte. Por lo que aún no se ha adoptado un acuerdo", dijo Vázquez a El Mercurio.

"La causa es muy voluminosa y debemos estudiar los antecedentes", agregó.

De acuerdo con la nota de La Tercera, el mismo Vázquez, junto a Javier Moya y al abogado integrante Jaime Guerrero, tomaron de la decisión de forma unánime el pasado jueves 18 de octubre. Ese día, dice el medio, "decidieron revocar el fallo del juez Muñoz y dar curso a la demanda de indemnización con la que el Arzobispado de Santiago deberá pagar $ 450 millones a las víctimas de Karadima por el perjuicio que les significó haber encubierto las denuncias contra el expárroco de El Bosque".

Al cierre del reportaje, La Tercera advierte que "la resolución se dará a conocer en los próximos días, y lo más probable, en todo caso, sea que los abogados de la Iglesia libren una última batalla ante la Corte Suprema".

El Arzobispado de Santiago dijo que no ha visto "la resolución", pero reconoce que "en los últimos días se agregó un antecedente nuevo para la causa, del cual no teníamos conocimiento. "Debemos analizar esta situación, junto con el fallo, para resolver los pasos a seguir".

El antecedente es un correo electrónico del cardenal Francisco Javier Errázuriz, enviado en 2009 al nuncio apostólico de entonces momento, Giuseppe Pinto, en el que reconocía que había evitado interrogar a Fernando Karadima.