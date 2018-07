Niños rescatados en Tailandia no viajarán a la final del Mundial de Rusia

Finalmente culminaron las operaciones de rescate de los atrapados en la cueva Tham Luang, en el norte de Tailandia, desde donde fueron evacuados con vida los 12 niños y su entrenador de fútbol.

Los menores, perteneciente a la escuela de fútbol "Jabalíes Salvajes", fueron trasladados hasta el hospital de Chiang Rai, y permanecerán al menos una semana bajo observación.

Por ello, no podrán asistir a la final del Mundial de Rusia, a realizarse el próximo domingo 15 de julio, en el Estadio Olímpico Luzhniki de la ciudad de Moscú.

"No pueden ir, deben permanecer en el hospital durante un tiempo", declaró Thongchai Lertwilairatanapong, alto responsable del ministerio de Sanidad tailandés.

Sin embargo, los pequeños y sus rescatadores recibieron una invitación directa del Manchester United, equipo donde milita Alexis Sánchez, para visitar Old Trafford durante la próxima temporada.

La Roma también se hizo parte de este saludo y envió condolencias al exmarine Saman Kunas, quien "murió después de entregar el oxígeno de los niños. Un verdadero héroe".

#MUFC is relieved to learn that the 12 footballers and their coach trapped in a cave in Thailand are now safe. Our thoughts and prayers are with those affected.



We would love to welcome the team from Wild Boars Football Club and their rescuers to Old Trafford this coming season. pic.twitter.com/5CGMoD1Msq