Niña de 4 años quedó atrapada en escaleras mecánicas del Mall Portal Temuco

Un dramático momento se vivió este sábado en Mall Portal Temuco. Esto, porque una niña de cuatro años quedó atascada en una de las escaleras mecánicas del recinto.

Según Soy Chile, la situación fue solucionada por el padre de la niña, la cual terminó con lesiones en su pie derecho.

"En circunstancias que todavía no me explico, se le atascó el pie a mi hija. Traté de soltárselo pero no pude (...) Hasta que un joven apretó el botón de emergencia y la escalera se detuvo", dijo.

Tras el hecho, la pequeña fue trasladada a la Urgencia de la Clínica Alemana, donde se comprobó que sólo tenía hematomas.