Nieta de matrimonio hallado muerto en El Bosque: 'Estamos tranquilos, porque están juntos'

La noche del lunes 4 de febrero, Katherine Aedo encontró a sus abuelos muertos, al interior de su casa en El Bosque.

Los primeros datos policiales apuntan a que el hombre de 94 años le disparó a su esposa de 86, y luego se suicidó. Si bien no se entregaron detalles del contenido de una carta hallada en el lugar, la razón habría sido no convertirse en una carga para su familia dada la avanzada edad de ambos.

"Es una historia de amor de esas que ya no ves. Eran súper independientes, hacían sus cosas solos, porque no les gustaba depender de nada", dijo Katherine.

"Dentro de todo estamos tranquilos, porque están juntos. Ninguno de los dos tuvo que pasar la pérdida del otro", agregó.

La nieta descartó que sus abuelos tuvieran planificado el desenlace, pero sí recordó que era común escucharlos decir que no podrían vivir sin el otro. "Era como el decir ‘si a ti te pasa algo yo me muero, qué hago si te pasa algo, cómo seguir una vida después de tanto tiempo junto’. Era eso, no era algo que tuvieran planeado de antes", declaró.

Jorge Aedo, hijo del matrimonio, explicó en tres palabras la decisión de sus padres: "Fue por amor". "Los dos tomaron la decisión. Fue por puro amor, se quisieron toda la vida", dijo a ADN.

El hombre descartó que sus padres estuvieran abandonados. "Nunca estuvieron solos siempre acompañados”, dijo y explicó que la carta la escribió su padre.

"Mi papá se sentía aburrido, porque se sentía discapacitado. Creía que tenía treinta, cuarenta años. En la carta mi papá decía 'encuentro muy enferma a la vieja'…No quería quedarse solo. Fue un pacto de amor", agregó.