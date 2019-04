Nicolás López negó haber violado a menor de edad en declaración ante la Fiscalía

El próximo 16 de abril, Nicolás López será formalizado por cargos de violación y abuso sexual, luego de la serie de denuncias que aparecieron en su contra, por primera vez, en un reportaje de la revista Sábado, en junio de 2018.

En noviembre de ese mismo año, el director de cine negó ante el Ministerio Público, por escrito en un texto de 22 carillas y en calidad de imputado, todas las imputaciones, incluida la de haber violado a una menor de edad.

El caso de violación habría ocurrido en 2004. En el escrito, citado por La Tercera, López reconoce que conoció a la denunciante en Reñaca, cuando él tenía 21 años y "ella estaba a pocos meses de cumplir 18".

“El 12 de octubre de 2004 estrenaría mi primera película Promedio Rojo en el Festival de Cine de Viña del Mar (…) Entonces ese día nos dimos vueltas por Reñaca invitando gente que fuera parte del grupo objetivo al que le podría gustar la película”, dice y explica que la menor estaba "en la calle, estaba con una amiga". "La encontré muy guapa y me llamó de inmediato la atención, las invitamos a las dos al estreno de la película”.

Al terminar la función, el cineasta y la menor fueron hasta una fiesta en el hotel donde se hospedaba él. “Cuando la fiesta termina en el hotel, estábamos los dos borrachos y nos fuimos de común acuerdo a mi habitación. Estando ahí, conversamos y nos besamos, pero no pasó nada más, estábamos tan ebrios que nos quedamos dormidos al poco rato. Todo esto fue consensuado (…) Nunca hubo ningún tipo de violencia, quienes me conocen saben que no soy una persona violenta, menos aún con las mujeres”, dice.

"Tampoco hubo ningún tipo de inmovilización, hubiese sido imposible considerando lo borracho que estaba (…) Nosotros nunca tuvimos relaciones sexuales", agrega.





Sin embargo, la víctima contó otra historia en la revista Sábado: “Él me dijo que en su hotel lo íbamos a pasar muy bien que podíamos ver películas y pedir comida. Así que lo acompañé. Me acuerdo de que le dije ‘tú sabes que no va a pasar nada, ¿cierto?’, y él me contestó ‘tranquila, no te voy a penetrar. Penetrar a una menor de edad es delito’. Llegamos a la pieza y yo estaba muy mal. Me desplomé en la cama".

"Recuerdo despertar y sentir lo pesado que era y que me pegaba con su pene en mi cara. Me acuerdo con su cara asquerosa, mirándome todo el rato, y me hacía como el gesto de encuadre con las dos manos, diciendo que nunca se iba a olvidar de esto. Sé que entró en mi boca. Jamás le dije que no, pero tampoco le di mi consentimiento", agregó la joven.

López también rechazó todas las acusaciones de abuso y, en términos generales, se defendió excusándose en su humor. “Siempre he tenido una forma de relacionarme con el mundo, con hombres y mujeres, desde el humor, desde el humor negro y la ironía y debido a eso he sido considerado políticamente incorrecto. Pero se han dicho muchas cosas que no son ciertas, tanto en los reportajes como en la querella que se presentó en mi contra”.